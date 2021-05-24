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Çavdarhisar’da işletmeler ve esnaf denetimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 24.05.2021, 10:21
Çavdarhisar’da işletmeler ve esnaf denetimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde geniş kapsamlı Korona virüs denetimi yapıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, şehir içi, şehirler arası toplu ulaşım araçları, Fabrika, tekstil işletmeleri, pazar yeri ve berberler görevlilerimiz tarafından denetlendi. İşletmeler için dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur. Pazar yerindeki esnaflarımız kurallar kapsamında bilgilendirilmiştir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.
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