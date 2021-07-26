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Çavdarhisar’da görülen ’’Feret’’ heyecana yol açtı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Aizanoi Antik Kenti Arena Stadı civarında görülen Feret heyecana neden oldu.

KÜTAHYA 26.07.2021, 09:41
Çavdarhisar’da görülen ’’Feret’’ heyecana yol açtı
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Aizanoi Antik Kenti Arena Stadı civarında görülen Feret heyecana neden oldu.

Antik Kenti ziyaret eden bir vatandaş tarafından anlık fotoğrafı çekilen feret fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren büyük beğeni topladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yer köpeği olarak bilinen bu hayvanın, zaman zaman görüldüğü bildirildi.

Yetkililer, "Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan, latince ismi mustela putorius furo olan feret, sarsangiller familyasının bir türüdür. Kokarca ve gelincikler ile tür itibarıyla uzaktan akrabalıkları bulunmaktadır. Feret et ile beslenmekte olup bir kısım türlerinin yeşil bitkileri tükettiği gözlenmiştir. Normalde evcil olan bu hayvan türü görüntü itibarıyla şirin bir özelliğe sahiptir. Birçok renkte türleri bulunmakla birlikte boyu yaklaşık 55 santimetre kadardır. Zararsız olan bu hayvan türünün ağırlıkları 600 gram ile 3 kilogram arasındadır" dediler.
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