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Çavdarhisar’da futbol sahasında peyzaj çalışmaları
ÇAVDARHİSAR'DA FUTBOL SAHASINDA PEYZAJ ÇALIŞMALARI
KÜTAHYA 25.08.2020, 10:58
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde futbol sahasının etrafında temizlik ve peyzaj çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Süper amatör ligine çıkan Çavdarhisarspor sahamızın etrafında peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmaları belediye ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Kulübümüzün her daim yanındayız. İlçemizin her alanda tanıtımına önem veriyoruz. Bunlardan biriside futboldur. Çavdarhisarspor’un başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Emeği geçen tüm arkadşalara sonsuz teşekkürler. Sahamızın bakımı ve temizliği belediye ekiplerimiz tarafından belirli aralıklarla yapılmaya devam edecektir’’ dedi.
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