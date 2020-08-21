Çavdarhisar’da ’’Filyasyon kurulu’’ toplantısı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Miraç Akbulut başkanlığında, ’’Filyasyon kurulu’’ toplantısı yapıldığı bildirildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Başhekiminden oluşan İlçe Filyasyon Kurulu’nun katıldığı açıklandı.

Kaymakam Miraç Akbulut, yaptığı açıklamada, ’’İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile alınan düğün yerleri ile ilgili tedbirler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza getirilen sınırlamaları içeren konular ele alındı. Cenaze defin ve taziye evleri ile ilgili tedbirler, filyasyon takibi için görevlendirilen kolluk, sağlık, eğitim ve din personeli ve koordinasyonu için alınan tedbir ve önlemler takip edilerek durum analizi yapıldı. Konu ve işlemlerin takibi hususundaki hassasiyetin artırılması için ilgili kişilere gerekli talimatlar verildi’’ ifadelerini kullandı.