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Çavdarhisar’da fidan dağıtımı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

KÜTAHYA 13.04.2021, 12:34
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Çavdarhisar’da fidan dağıtımı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından fidan dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde Çavdarhisar ve Avdan Orman İşletme Şefliklerimizce, vatandaşlarımıza fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımda bölgemizde ekonomik açıdan katkı sağlayacağına inanılan kestane, ceviz ve badem fidanları dağıtımı üreticilerimize gerçekleştirilmiştir. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.
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