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Çavdarhisar’da eğitimde büyük başarı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokulu, 2021 yılı LGS sınav sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı.

KÜTAHYA 11.07.2021, 12:54
Çavdarhisar’da eğitimde büyük başarı
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokulu, 2021 yılı LGS sınav sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı.

Çavdarhisar Ortaokul Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’2021 yılı LGS sonuçlarına göre, Çavdarhisar Ortaokulu ve Çavdarhisar İmam-Hatip Ortaokulu olarak il birincisi olduk. Simav, Tavşanlı, Emet, Gediz ve il merkezini geride bıraktık. Çavdarhisar için hayırlı olsun. 2020 yılı LGS sonuçlarına göre Kütahya merkez dahil, genel puanını Kütahya genelinde arttıran tek ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Memleketimize hayırlı olsun’’ ifadeleri kullanıldı.
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