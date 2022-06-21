banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
İzmir’de kurban pazarı hareketliliği başladı
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Bugün hava nasıl olacak? 21 Haziran 2022
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Çavdarhisar’da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KÜTAHYA 21.06.2022, 11:05
Çavdarhisar’da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlçemiz köylerinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında oluşan zarardan dolayı Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” denildi

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu