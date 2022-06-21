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Çavdarhisar’da doludan zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmaları
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
KÜTAHYA 21.06.2022, 11:05
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” İlçemiz köylerinde meydana gelen etkili dolu yağışının ardından üretim alanlarında oluşan zarardan dolayı Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personellerince hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Her zaman çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” denildi