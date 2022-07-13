Çavdarhisar’da çiftçi bilgilendirme toplantısı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde meyve bahçesinde damlama sulama sistemi kurulumu hakkında uygulamalı çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının "Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı" çerçevesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Çavdarhisar ilçemizdeki Halil İbrahim Uzun’a ait kapama meyve bahçesinde damlama sulama sistemi kurulumu hakkında çiftçi teknik inceleme gezisi düzenlenerek uygulamalı olarak çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir” denildi.