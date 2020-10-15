Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde alternatif ürün olarak bu yıl ekimi yapılan çerezlik kabak hasadının başladığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ’’Çavdarhisar İlçemizde, konu uzmanı personelimizin eşliğinde alternatif ürün olarak önerdiğimiz ve denemelerini yaptığımız çerezlik kabak meyvesini vermeye başladı. Bu yıl Çavdarhisar ilçemizde yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi yapılan çerezlik kabak hasadı başladı. Bir dekar araziden 70-80 kilogram ürün elde ediliyor. Kilogram fiyatı 30 TL’ye alıcı bulan ürünümüze çiftçilerimizin ilgisi ve talebi artarak devam ediyor’’ İfadeleri kullanıldı.