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Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı.

KÜTAHYA 31.05.2022, 11:41
Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı.

İlçe Emniyet Amirliği Güven Masası Personeli tarafından Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesinde çalışan kadın personellere ’KADES’ uygulamasının kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.

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