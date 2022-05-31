Son Dakika
Çavdarhisar’da çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı.
KÜTAHYA 31.05.2022, 11:41
Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğince çalışan kadın personele “KADES” uygulaması tanıtıldı.
İlçe Emniyet Amirliği Güven Masası Personeli tarafından Çavdarhisar Kaymakamlığı ve Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesinde çalışan kadın personellere ’KADES’ uygulamasının kullanımına yönelik bilgilendirme yapıldı.