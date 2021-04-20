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Çavdarhisar’da annelere uyuşturucu semineri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve YEDAM eğitici personelleri tarafından seminer düzenlendi.

KÜTAHYA 20.04.2021, 10:15
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Çavdarhisar’da annelere uyuşturucu semineri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve YEDAM eğitici personelleri tarafından seminer düzenlendi.

İl ve ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "En iyi narkotik polisi annedir" projesi kapsamında Çavdarhisar’lı anneler için Çok Programlı Tarım Lisesi Konferans Salonunda seminer gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, annelere video ile verilen seminerde gençlerin uyuşturucu bağımlığından kurtulmasında en önemli etkenin anneler olduğunu anlatıldı. Annelerin, çocuklarının kimlerle konuştuğunu, eve geç gelmelerinden, aşırı uyumaları ve davranışlarındaki değişimleri iyi gözlemeleri gerektiğinin vurgulandığı seminerde annelerin çocuklarını bağımlılıktan korumakta en önemli etken olduğu belirtildi.
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