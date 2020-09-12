Çavdarhisar’da AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman seçildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongrede, işlerinin yoğunluğundan dolayı aday olmayacağını açıklayan eski başkan Tuncay Demirel’e, hizmetlerinden dolayı AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun tarafından plaket verildi. Delegelerin oylarının tamamını alan Yaşar Rıdvan Kocaman ise yeni başkan seçildi.

Divan başkanlığını AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in yaptığı kongrenin açılış konuşmasını Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer yaptı. Başer, ’’Eski Başkanımız Tuncay Demirel’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Yeni seçilen başkanımız Yaşar Rıdvan Kocaman’a görevinde başarılar dilerim. Çavdarhisar’ın sorunlarını çözüm yolunda ve en önemlisi ilçemizi turizm kenti yapma yolunda, yeni seçilen başkanımız ve yönetim kurulu ile el ele verip, birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Her zaman davamızın ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tutacağız’’ dedi.

Kongreye, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler ve İbrahim Yurdunuseven ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, siyasi parti başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, partililer ve çevre il ve ilçelerden gelen misafirler katıldı.