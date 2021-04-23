Çavdarhisar’da 10 bin fidan toprakla buluştu

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 10 bin adet fidan düzenlenen törenle toprakla buluştu.

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’2020 yılında ilçemiz Gökler köyünde çıkan orman yangınında zarar gören bölgeye, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 190 bin fidan dikimi yapılmıştı. Bugün Kütahya Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde 10 bin fidan daha toprakla buluştu. Programa Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirbaş ve Diyanet Vakfı Gönüllüleri katıldı. Mübarek Ramazan ayı içerisinde böyle bir etkinliğe ev sahibi olmaktan onur duyduk. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum’’ dedi.