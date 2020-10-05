banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Vitor Hugo Türkiye'de
Vitor Hugo Türkiye'de
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme!
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Çavdarhisar MHP’de yeni başkan Halil İbrahim Topbaş

ÇAVDARHİSAR MHP'DE YENİ BAŞKAN HALİL İBRAHİM TOPBAŞ

KÜTAHYA 05.10.2020, 10:25
1
Çavdarhisar MHP’de yeni başkan Halil İbrahim Topbaş

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi Volkan Dudu’nun Divan Başkanlığını yaptığı Çavdarhisar ilçesinin13. olağan kongresine , Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve yönetim kurulu katıldı.

Kongrede Halil İbrahim Topbaş, üyelerin tamamının oyuyla başkanlığa seçildi. Eski Başkan Nuri Korkmaz, Çavdarhisar MHP İlçe başkanlığına seçilen Halil ibrahim Topbaş ve yönetimine başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapılan kongre sonrası MHP heyeti Aizonai Antik Kentini gezerek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Özer ve ekibinden bilgi aldılar.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2