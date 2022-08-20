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Çavdarhisar İlcikören köyüne Devlet-vatandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındı.

KÜTAHYA 20.08.2022, 10:35
Çavdarhisar İlcikören köyüne Devlet-vatandaş işbirliğiyle köye yangın söndürme tankeri

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İlcikören köyüne devlet-vatandaş işbirliğiyle yangın söndürme tankeri alındı.

Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldız, Davut Karakurt ve İlçe Jandarma Komutanı, Ziraat Odası Başkanı ile beraber Orman Yangınlarıyla Mücadele çerçevesinde alımı yapılan Yangın Söndürme Tankerini İlcikören köyüne teslim etti.

Köy Muhtarı İhsan Şahin, yaklaşık 75 bin TL’ye mal olan 2,5 tonluk yangın söndürme tankerinin maliyetinin 30 bin lirasını köylülerin, kalanını ise Çavdarhisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin karşıladığını söyledi.

Muhtar Şahin, yangın söndürme tankeri alımına katkıda bulunan Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve hayırsever köy halkına teşekkür etti.

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