banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Tarihi Fenerbahçe vapuru için protokol imzalandı
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Ali Koç'tan bomba açıklamalar!
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Abdullah Gül aktif siyasete dönmeyi düşünüyor mu?
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı
Necati Şaşmaz’ın avukatının şüpheli ölümü şok etkisi yarattı

Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yeni konsept

Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

KÜTAHYA 26.06.2021, 08:55
Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yeni konsept

Kütahya’nın Çavdarhisar İlçe Nüfus Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’nın Turuncu Ofis Projesi kapsamında yenilenerek hizmete girdi.

Nüfus hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli olarak yapılması için tasarlanan yeni konsepti inceleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırmak amacıyla ülkemiz genelinde nüfus müdürlüklerinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere yeni nüfus müdürlüğü konsepti oluşturuluyor. İlçemiz de bu çalışma gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.
banner486
Yorumlar (0)
27°
açık
banner493