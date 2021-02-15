Çavdarhisar Belediyesi’nden su sayaçları için don uyarısı

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle sayaç ve su tesisatlarının donmaya karşı korunması konusunda vatandaşları uyardı.

Başkan Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle abonelerimizi, sayaç ve tesisatlarını korumaları konusunda uyarma gereği duyduk. Su temini açısından sıkıntısız bir kış geçirilmesi için özellikle müstakil evlerde oturanların bu konuda tedbir almaları oldukça önemli. Önümüzdeki bir kaç gün şiddetli don olayı bekleniyor’’ diye konuştu.