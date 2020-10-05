Çavdarhisar AK Gençlik’te yeni başkan Hüseyin Elibol

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kongreye AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman, Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer ve partililer katıldı.

Çavdarhisar toplantı salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongre, Korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, kongrede yaptığı konuşmada, "Kongremizde İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Hüseyin Elibol ve yönetimine başarılar diliyor, sancağı bugüne kadar taşıyan Şükrü Civelek Başkanıma hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Göreve gelen kardeşlerimizin liyakat ve dürüstlük ilkelerini kendilerine şiar edineceklerinden eminim. Oluşturulan ekibin Çavdarhisar’ın geleceğine, ileriki yıllara damga vuracağını şimdiden söylüyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın belirtmiş olduğu hedeflere bu kadroların koşacağını biliyor ve bu kutlu davayı daha ilerilere taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına inanıyorum" dedi.

Yeni Başkan Hüseyin Elibol, ’’Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda mücadele edeceğiz. Ülkemizin ve ilimizin ve ilçemizin geleceği için durmadan çalışacağız. Tüm arkadaşlarımla beraber teşkilatımıza layık olmak için gayret edeceğiz’’ dedi.