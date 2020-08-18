Canlı hayvan pazarı bölge ekonomisine can verecek

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde yapımına başlanan modern hayvan pazarı inşaatında Belediye Başkanı Arif Teke ve Belediye Meclis Üyeleri incelemelerde bulundu.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Bölgemizin ana geçim kaynağı olan hayvancılığa hitap edebilecek boyutta, ilçemiz otogar alanı arkasında bulunan arsamıza, tamamen belediye imkanlarımızla modern bir canlı hayvan pazarı yapımı çalışmaları devam ediyor. Altıntaş modern canlı hayvan pazarı yapımını 2 ay gibi kısa süre içerisinde bitirip hizmete sunmayı ve ilçe ekonomimizin daha fazla hareketlenmesini istiyoruz. Bugün Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte devam eden çalışmaları inceledik ve pazarımızın yol yapım çaluşmalarını da görmüş olduk. Canlı hayvan pazarımız ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.