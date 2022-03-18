Çanakkale Zaferi Kütahya’da coşkuyla kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü etkinlikleri, Hava Şehitliği’nde düzenlenen tören ile başladı.

Türkiye’nin, emperyalizme karşı kazandığı ilk zafer olarak tarihteki yerini alan Çanakkale Zaferi’nin 107. Yıldönümü, Hava Şehitliğinde, çelenk sunma ve şehitliğin ziyaret edilmesi ile başladı. Hava Şehitliğindeki program, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunması, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma, şehitlerin ruhu için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması, şehitliğin ziyaret edilmesi ve şehitlik defterinin imzalanması ile son buldu. Hava Şehitliği’ndeki program sonrasında İl protokolü, Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret ile devam etti. İl protokolü dernek ziyaretinin ardından Polis Şehitliğini ziyaret etti. Polis Şehitliğindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program, Kur’an- Kerim Tilaveti ve dua okunması, şehitliğin ziyareti ile son buldu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıldönümü etkinlikleri, Hezar Dinari Kültür Merkezinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Bir Hilal Uğruna’ adlı tiyatro gösteriminin sunumuyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Kütahya Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini Başkanı Asım Okat günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Yıl dönümü etkinlikleri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerinin hazırladığı tiyatro oyunu ile sona erdi.

Programlara, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve il protokolü yer aldı.(EFE-)