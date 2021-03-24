‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ Simavlıları duygulandırdı

Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıkların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye’yi dolaşan tır, Kütahya’nın Simav ilçesinde büyük ilgi gördü. Cumhuriyet meydanında ziyarete açılan tıra, vatandaşlar Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belli sayıdaki gruplar halinde kabul edildi.

‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ ziyareti sonrası bir açıklama yapan Simav Belediye Başkan Vekili Mehmet Yücel, “ Vatan için toprağa düşen binlerce Mehmet, dünya tarihinin şanlı sayfalarına ismini yazdırdı ve Çanakkale’nin geçilemeyeceğini dünya’ya haykırdı. Şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. İlçemizdeki vatandaşlara bu hizmetin sunulmasında emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz”dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, mobil müzede savaşta kullanılan silahlar ve görsellerin 7 vitrinde Çanakkale destanını Simavlılara aktardıklarını belirtti. Karataş “ Çanakkale ruhu ve bize bırakılan tarihi mirası, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlarımıza ileterek, bu ruhu her zaman canlı tutmak istiyoruz” dedi.