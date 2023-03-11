"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Kütahya’da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Kütahya’da ziyaretçileriyle buluştu.

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye’yi dolaşan mobil müze, Kütahya Belediye Meydanı’na geldi.

"Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nın teknik sorumlusu Ali Yılmaz, ziyaretçilere bilgi verdi. Yılmaz, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yılmaz, "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale sloganıyla bütün gençlerimize savaşın kolay kazanılmadığını göstermek amacıyla yollara çıktık. Çocuklarımızın, gençlerimizin Çanakkale savaşını nasıl kazanıldığı görmelerini istiyoruz. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan bireylerin gezebileceği, duygusal anlar yaşayabileceği bir yer müzemiz. Çanakkale Savaşları Mobil Müzemize TIR’ımız Kütahya’da 3 boyunca saat 09.00 ve 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretlerine açık olacak. Vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte müzemizi ziyaret edebilirler. Müzemizde Çanakkale Savaşı’ndan kalan savaş eserleri bulunuyor. Kütahyalı vatandaşlarımızı 7 vitrinden oluşan müzemizi gezmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Kütahyalı Adem Yaman, "Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Adem Yaman’ın eşi Hatice Yaman da, "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı"nı gezerken, gözyaşlarına hakim olamadı.