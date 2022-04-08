Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca yürütülen proje çerçevesinde Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Gediz’de ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Demirtaş’a bilgi verdi

Ülkenin dört bir yanında tarihi anlatan eserleriyle şehir şehir gezen Çanakkale Mobil Müze Tırını ziyaret eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi Çanakkale Zaferidir. Binlerce şehidimizin anısını canlandırmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde mobil tırının Türkiye çapındaki gezilerinden bir durağı da Gediz oldu. Çanakkale Savaşları’nda yaşananları günümüze aktaran savaş objeleri, materyaller, videolar ve döneme ait açıklayıcı bilgi ve belgeler vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Çanakkale Zaferi’nin hangi şartlarda kazanıldığının görsel olarak anlatıldığı mobil müzenin Gediz’e gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.