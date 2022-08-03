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Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti

Vali Ali Çelik, yeni kurulan Domaniç Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti.

KÜTAHYA 03.08.2022, 12:59
Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti

Vali Ali Çelik, yeni kurulan Domaniç Çamlıca Köyü Kadın Kooperatifini kabul etti.

Kadınların bir araya gelerek hem Kütahya’ya hem de kendi bütçelerine katkı sağlamalarından memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çelik, “Her zaman yanınızdayız” dedi.

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