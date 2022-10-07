Camiye Kütahya’yı fetheden komutanın adı verildi

Zafertepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve Kütahya’yı fetheden komutanın adının verildiği ’İmadüddin Hezar Dinari Camii’ ibadete açıldı.

Caminin açılış törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

5 yılda tamamlanan ve aynı anda bin kişinin ibadet edebileceği caminin çevresinde 20 öğrenci kapasiteli 4-6 Yaş Kur’un Kursu’nun da bulunduğu belirtildi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, törende yaptığı konuşmada, "Camiler arınma merkezidir. Yardım etmeyenler bile ’cami yapıldı’ diye sevinenler sevap kazanmıştır. Cami yapmak güzelliktir. Müslüman camiye gelecek. Günde 5 defa çağrı var. Ezan ültimatom anlamına gelir. Kalplerimiz, gönüllerimiz camide bir araya gelecek" ifadelerini kullandı.

Kütahya, 1072 yılında Selçuklu Komutanı İmadüddin Hezar Dinari tarafından fethedilmişti.

İbadete açılan ’İmadüddin Hezar Dinari Camii’ İHA tarafından havadan da görüntülendi.