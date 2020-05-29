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Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

CAMİLERİN YENİDEN AÇILIŞINDA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ SİMAV İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİLERİN, YENİDEN İBADETE AÇILIŞI KAPSAMINDA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ

Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

CAMİLERİN YENİDEN AÇILIŞINDA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ SİMAV İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN CAMİLERİN, YENİDEN İBADETE AÇILIŞI KAPSAMINDA ŞÜKÜR KURBANI KESİLDİ

29 Mayıs 2020 Cuma 12:35
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Camilerin yeniden açılışında şükür kurbanı kesildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, camilerin ibadete yeniden açılması sebebiyle şükür kurbanı kesildi. İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Müftü Muhammed Aydın “ Bugün camilerimizin tekrar ibadete açılması sebebiyle, Simav Müftülüğü olarak kurbanımızı satın aldık, kestiğimiz kurbanın etini ilçemizde misafir ettiğimiz Suriyeli ailelere dağıtacağız. Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun, inşallah bu hastalık günlerini bir daha yaşamayız” dedi.

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