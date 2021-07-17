banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kara para' genelgesi!
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
2021 yılının ilk yarısında 552 bin 810 adet konut satıldı
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!

Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

KÜTAHYA 17.07.2021, 11:15
Çamdibi köyü altyapı çalışmaları başladı
banner502

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ’İlçemize bağlı Çamdibi köyümüzü ziyaret ederek vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Akabinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledik. Devletimiz köylerimize tıpkı ilçelerimizde olduğu gibi altyapı yatırımı yapıyor. Köylerimiz altyapısı ve kilitli parke döşenerek yapılan köy içi yolları ile modern hale geliyor. Tüm köylerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor’’ dedi.
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
banner501