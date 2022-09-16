Çamalan köyünün adı, vatandaşların isteği üzerine değiştirildi

Yörükler tarafından 16. yüzyıldan önce kurulan Çamalan köyünün adı, köylülerin isteği üzerine tarihteki ilk ismi olan “Alabarda” olarak değiştirildi.

Vali Ali Çelik ve Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Tavşanlı ilçesine bağlı olan köyü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Ali Çelik, iletilen tüm taleplerin karşılanmasından dolayı kendisine teşekkür eden köylülere, “Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.