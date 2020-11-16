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Çalıntı aracın şasi ve plakasını değiştiren şebeke çökertildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Samsun ilinden çalınan 2014 model bir araç, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA 16.11.2020, 10:15
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Çalıntı aracın şasi ve plakasını değiştiren şebeke çökertildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Samsun ilinden çalınan 2014 model bir araç, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Samsun ilinden çalınan araç, satın alınan başka bir araçla birleştirildi. Şasi numarasının kazınıp diğer aracın plakasına işlendiği, Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Hırsızlık suçundan şüpheli A.C.C. ile, şasi numarasını kazıyıp araçları birleştiren kaportacı G.O. isimli şahıslar oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
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