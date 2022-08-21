Büyük Zafer’in ruhu canlı heykellerle yaşatılıyor

Kütahya Valiliği, Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu sokak sanatçılarının canlı heykel performansıyla yaşatıyor. Valilik himayesinde yürütülen 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, sokak sanatçıları Büyük Zafer’in ruhunu, Kütahya Belediyesi önünde yaşattı.

Büyük Zafer’in destanlaşan kahramanları Şehit Sancaktar Mehmetçik, Yüzbaşı Şekip Efendi, Sakatların İsmail, Kara Ali Çavuş ve oğlu Onbaşı Mehmed canlı heykel gösterisiyle tanıtıldı. Düzenlenen gösteri esnasında vatandaşlara 100. yıla özel basılan “Dumlupınar 100. Yıl Gazetesi” dağıtıldı. Büyük Zafer’in sokak sanatıyla anlatıldığı, vatan ve bayrak vurgusu yapılan gösteri vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlar canlı heykellerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Büyük Zafer’in 100. yıl coşkusunu ülke genelinde yaşatmak için etkinliklerin tüm yıla yayıldığı belirtildi. Vatandaşlar, "Sokak sanatçılarımızın canlı heykel performansları, o günün kıyafetleri, o günün yaşanan zorluklarını ve hislerini canlandırma yapmaları bizleri heyecanlandırdı” dedi.