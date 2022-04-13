Büyük Zafer’in 100. yılına özel yarışması

Büyük Zafer’in 100. yılına özel düzenlenen uluslararası afiş tasarım yarışmasının amatör, profesyonel herkese açık olduğunu söyleyen Kütahya Valisi Ali Çelik, “Bu destansı günümüzü gelecek kuşaklara görsel bir kültür mirası olarak da aktarmayı umuyoruz” dedi.

Kurtuluşun şehri Kütahya’da, Kütahya Valiliğinin himayesinde Büyük Zafer’in 100. yılına özel başlatılan hummalı çalışmalara bir yenisini daha eklendi. Büyük Zafer’in 100. yılında Türk milletinin kahramanlık destanı afiş tasarımlarıyla anlatılarak farkındalık oluşturulacak.

Kütahya Valiliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen uluslararası afiş tasarım yarışmasına amatör ve profesyonel herkes katılabilecek.

Kurtuluş Savaşı’nı zafere taşıyan Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi’nin 100. yılının coşkuyla kutlanması için hazırlıkların sürdüğü Kütahya’da hayata geçirilen ‘22’den 22’ye Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması’na son başvuru tarihi 15 Temmuz.Yarışma sonucunda ilk 100’e giren afiş tasarımları; Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir’de sergilenecek.

Ödül 35 bin TL

Yarışmanın birincisi 15 bin, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 7 bin TL ve başarı belgesiyle ödüllendirilecek. Yarışmada 3 tasarıma mansiyon ödülü ve başarı belgesi verilecek. Mansiyon eserler ise bin TL ile ödüllendirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılına özel düzenlenen yarışmayla farkındalık oluşturmayı ve bu farkındalığın sürdürülebilmesinin amaçlandığını belirten Vali Ali Çelik, “En büyük gayemiz; vatan, bayrak ve millet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutturmamak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan varoluş mücadelemizi gelecek kuşaklara aktarmak. Bu amaçlar doğrultusunda Üniversitemizle hayata geçirdiğimiz afiş tasarım yarışmasıyla destansı günümüzü gelecek kuşaklara görsel bir kültür mirası olarak da aktarmayı umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmaya katılacaklara da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.