Büyük Taarruz’un 100. Yılı kutlamaları başlıyor

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar ve Kütahya’da bir dizi etkinlik gerçekleşecek. Etkinlikler dahilinde Zafer Havalimanı’nın katkılarıyla Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı’nda zaferin 100. Yılına özel ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ fotoğraf alanları kurulacak, ışık ve lazer gösterileriyle katılımcılara görsel şölen yaşatılacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 100. yılı yaklaşıyor. Türk milletinin bağımsızlığının tescillendiği bu büyük günün 100. yıldönümü çerçevesinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak illerinde etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde Afyonkarahisar ve Kütahya’da belirlenen noktalara, “Zaferin Yüzü, Senin Yüzün” konseptiyle hazırlanmış özel fotoğraf alanları kurulacak, 27 Ağustos akşamı ışık ve lazer gösterileriyle katılımcılara görsel şölen yaşatılacak.

"Zaferin yüzü, senin yüzün"

Kütahya ve Afyonkarahisar’da valiliklerin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikler 30 Ağustos tarihine kadar sürecek. Zafer Havalimanı’nın destekleriyle 27 Ağustos tarihinde ‘Zaferin Yüzü, Senin Yüzün’ konseptiyle özel fotoğraf alanları Afyonkarahisar, Kütahya ve Zafer Havalimanı’ndaki noktalarda kurulacak. Vatandaşlar fotoğraf alanlarında, Zafer Bayramı’na özel fotoğraf çekilebilecekler. Ayrıca 27 Ağustos akşamı Afyon Kalesi ışık ve lazer gösterileriyle aydınlatılacak.