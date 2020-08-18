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Bungalov evlerini inceledi
VALİ ÇELİK, YENİCEKÖY TAHTALI YAYLASINDA YAPIMI SÜREN BUNGALOV EVLERİNİ İNCELEDİ
KÜTAHYA 18.08.2020, 11:49
Kütahya Valisi Ali Çelik, Emet Kaymakamlığı tarafından Eko Turizm projesi kapsamında hayata geçirilen ve yapımı devam eden bungalov evlerde incelemelerde bulundu.
Emet ilçesine bağlı Yenice Köyü Tahtalı mevkisinde yapımı devam eden bungalov evler hakkında bilgiler veren Çiçek, bölgeye 6 adet 35 metrekare, bir adet 126 metrekare bungalov kır evi ile 1 adet restoran yapıldığını; bungalov ev altyapı inşaat ihalesinin 5 Haziran’da yapıldığını söyledi.
Doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerle uyumlu bir proje hayata geçirildiğini ifade eden Vali Çelik emeği geçenlere teşekkür etti.
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