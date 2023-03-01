Bu sene lige katılan Sülyespor hazırlık maçlarını sürdürüyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bu sezon ikinci amatör ligde mücadele edecek olan Sülyespor, Karakova semt sahalarında antrenör Hasan Hüseyin Çevik idaresinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün akşam Karakova sentetik sahada oynanan hazırlık maçında taraftarın da büyük katılımı ile rakibi Kütahya Çamlıcaspor’u 6-2 skorla yenen Sülyespor geçtiğimiz hafta ilk hazırlık maçında ikinci amatör ligi takımlarından Derbentspor’a 2-1 skorla yenilmişti.

Kulüp Başkanı Mesut Pekşen, yapılan hazırlık maçları ile takımın oluşumunu sürdürdüklerini belirtirken ligin başlaması ile centilmence mücadele edeceklerini ifade etti.