Bu da Korona sanatı
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KSBÜ) EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK PERSONELİ VE MİNYATÜR SANATÇISI BARIŞ GENAR, PANDEMİDEN DOLAYI SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN DUYGULARINI SERUM POŞETLERİNE RESMEDEREK, “KORONA SANATI”NA KATKIDA BULUNDU. GENAR, İCRA ETTİĞİ SANAT ÇALIŞMASINI REKTÖR PROF. DR. VURAL KAVUNCU’YA TANITTI.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar, pandemiden dolayı sağlık emekçilerinin duygularını serum poşetlerine resmederek, “Korona Sanatı”na katkıda bulundu. Genar, icra ettiği sanat çalışmasını Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu’ya tanıttı.
Pandemi dönemi sağlık çalışanlarının olağanüstü performansları ve iç dünyaları, hastane sağlık personeli ve minyatür sanatçısı Barış Genar tarafından resmedildi. Genar, sağlık personellerinin bu dönem yaşadıklarını, serum poşetlerine resmetti. Kütahyalı sanatçı, evrensel bir dil kullanarak, bu çalışmasını tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına armağan ettiğini belirtti.
Sanatçı Genar’ın çalışmasından çok memnun kaldığını ifade eden Rektör Kavuncu, “Pandemi süreci sanatçılara ilham kaynağı oldu. Barış Bey’in icra ettiği çalışmayı, okulumuzda sergilemeyi planlıyoruz. KSBÜ olarak sanatçılarımızın yanındayız” dedi.
Barış Genar, Rektör Kavuncu’ya kendisinin resmedildiği bir serum poşetini takdim etti.
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