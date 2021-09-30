Bu da kitap okuma kampı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy İlk ve Orta Okulunda “Kitap okuyan çocuk hayatta her zaman fark oluşturur” bilinciyle öğrencilere kitap okumayı sevdirme, onları kitaplarla buluşturma amacıyla kitap okuma kampı düzenlendi.

Okulun doğayla iç içe olan bahçesinde çadırlar kuruldu, kamp ateşi yakıldı. Öğrenciler Tolstoy’un "İnsan Ne İle Yaşar" kitabını okudular.

Öğrenciler, kitap okuma kampına iştirak eden Kaymakam Didem Dinç Özay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci’yle kitap üzerine söyleşi gerçekleştirdiler. Birçoğu ilk defa çadır ve kampla yeni tanışan öğrenciler hem kitap okumanın, hem kampın, hem de bu mutlulukta onları yalnız bırakmayan Kaymakam Özay ve Milli Eğitim Müdürü Cebeci ile birlikte okudukları kitap üzerine konuşmanın doyumsuz lezzetini yaşadılar.

Kitap okumanın öneminin tartışılmayacak bir gerçek olduğuna vurgu yapan Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “Severek yapılan her şey daha bir güzel. Bizler de öğrencilerimizin hem severek, hem de eğlenerek okumalarını sağlamak amacıyla daha önceki faaliyetlerimize ek olarak bu defa okulumuzun bahçesinde okuma kampı düzenledik. Çadırlar, meşaleler, kamp ateşi ve kitapların olduğu, konuşulduğu sıcacık bir ortam oluştu. Birçoğu kamp ve çadırla ilk defa buluşan çocuklarımız bahçedeki atmosferi görünce çok mutlu oldular. İlçe Kaymakamımız Didem Dinç Özay ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci’ye öğrencilerimize kitap okuma kampında eşlik ettikleri için teşekkür ederiz "dedi.