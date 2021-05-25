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Bu da çevreci çoban

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de 20 yıldır çoban olan Ahmet Berber, dağlarda bulduğu çöpleri toplayıp imha ediyor.

KÜTAHYA 25.05.2021, 10:39
Bu da çevreci çoban

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de 20 yıldır çoban olan Ahmet Berber, dağlarda bulduğu çöpleri toplayıp imha ediyor.

İnsanların doğaya zarar vermesinden çok rahatsız olduğunu belirten 41 yaşındaki Ahmet Berber, ’’Ben 20 yıldır bu dağlarda çobanlık yaparım. Son beş yıldır dağlarda piknik yapanlar yediklerinden arta kalanları ve çöplerini toplamıyorlar. Ben elimden geldiğince topluyorum ve kağıt olanları kontrollü şekilde yakıyorum. Şişe ve diğer atıkları poşetleyip araziden dönüşte her gün götürüyorum. Benim tüm vatandaşlarımızdan ricam doğaya sahip çıkmalarıdır. Bu arazilerde bizler hayvanlarımızı otlatıyoruz. Özellikle cam şişe atıkları yaz aylarında yangına neden olabilir ifadelerini kullandı.
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