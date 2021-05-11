banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

Bu da askıda telefon direği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kırılıp, yan yatan ve askıda kalan telefon direği ilginç görüntü oluşturdu.

KÜTAHYA 11.05.2021, 12:07 11.05.2021, 12:19
Bu da askıda telefon direği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kırılıp, yan yatan ve askıda kalan telefon direği ilginç görüntü oluşturdu.

Şehitler Mahallesi Küçük Çay kenarında bulunan ağaç telefon direği rüzgarın etkisiyle kırılıp taşkın koruma yapılan çayın üzerine düşerek havada askıda kaldı. Sarkan kablolarla adeta çay üzerinde köprü görünümündeki direğin yaklaşık 10 günden beri bu şekilde durduğu ifade edildi.Üzerindeki kabloların kopma ihtimali olduğunu söyleyen vatandaşlar, kırılıp yan yatan ahşap direğe bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Yorumlar (0)
18°
açık