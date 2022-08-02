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Bozkurt’tan Başkan Işık’a ziyaret

Tüm Engelliler Konfederasyon Başkan Vekili Mahmut Bozkurt ve Ankara Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Tüketici Konfederasyonu Engelliler Komisyon Başkanı, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulüp Başkanı Ümran Öztürk Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 02.08.2022, 10:02
Bozkurt’tan Başkan Işık’a ziyaret

Tüm Engelliler Konfederasyon Başkan Vekili Mahmut Bozkurt ve Ankara Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Tüketici Konfederasyonu Engelliler Komisyon Başkanı, Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulüp Başkanı Ümran Öztürk Belediye Başkanı Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine başarılar diledi.

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