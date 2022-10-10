Börekçiler Mahallesi’ne parke kilit taşı

Kütahya’nın en eski mahalleleri arasında yerini alan Börekçiler Mahallesi’nde, kilit parke çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, her mahallenin farklı ihtiyaçlarına göre planlama yapıldığını ifade etti.

2022 yılı asfalt serim, kilit parke döşeme ve kaldırım yenileme sezonunda birçok mahallede uyguladığı projelerle şehrin cadde ve sokaklarını tamamen yenileyen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Börekçiler Mahallesi Ahi Erbasan Caddesi’nde kilit parke çalışması başlattı. Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 2022 asfalt serim sezonu içerisinde birçok mahallenin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların yapıldığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.