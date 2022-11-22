Bölücek Mahallesi’ne 500 konutluk kentsel dönüşüm projesi

Belediye Başkanı Alim Işık, Bölücek Mahallesi’ndeki 500 konutluk kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz ay ilk kazmanın vurulduğu 500 konutluk proje alanında incelemelerde bulunan ve firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 25 blok, cami ve iş yerlerinden oluşan projenin Kütahya için çok önemli olduğunu ifade etti. Osmangazi Mahallesi sakinlerinin merakla beklediği projenin, 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yüklenici firma yetkililerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Toplu Konut İdaresi marifetiyle yapılacak projenin şehre hayırlı olmasını temenni etti.