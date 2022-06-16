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Bölgesel kalkınmada yeni projeler, yeni istihdam hedefleri

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı, Nisan ayında düzenlediği toplam 60 yatırım teşvik belgesi ile 3 milyar 50 milyon TL tutarında yatırım ve bin 427 kişinin istihdamına kapı araladı.

KÜTAHYA 16.06.2022, 11:25
Bölgesel kalkınmada yeni projeler, yeni istihdam hedefleri

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinde faaliyet gösteren Zafer Kalkınma Ajansı, Nisan ayında düzenlediği toplam 60 yatırım teşvik belgesi ile 3 milyar 50 milyon TL tutarında yatırım ve bin 427 kişinin istihdamına kapı araladı.

2022 yılı Nisan ayında TR33 Bölgesi olarak adlandırılan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan bölgede Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 60 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. 57 yerli, 3 yabancı yatırım için öngörülen yatırım tutarının 3 milyar 50 milyon TL olduğu, söz konusu yatırım çerçevesinde bin 427 kişinin istihdamının beklendiği bildirildi.(EFE-)

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