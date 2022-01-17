Bölge Müdürü Dündar, Orman İşletme Müdürleri ile bir araya geldi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Orman İşletme Müdürlerinden yürüttükleri faaliyetler hakkında brifing aldı.

Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, bugüne kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2022 yılının planlamaları için Şube Müdürleri ile yaptığı toplantının ardından İşletme Müdürleri ile de bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, tüm Orman İşletme Müdürleri yaptıkları çalışmalar ile program ve gerçekleşmeleri hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiler. Sunumların ardından toplantıda bulunan Şube Müdürleri de kendi alanları ile ilgili konularda yönlendirmeler yaparak, eksiklikler ve varsa yapılacaklar hakkında İşletme Müdürleri ile istişarede bulundular.

Bölge Müdürü Birol Dündar toplantıda, atılacak tüm adımlarda ve yürütülen çalışmalarda en önemli unsurun ekip ruhu olduğunu ve verilen hizmetlerde her zaman önceliklerinin vatandaşlar ve yarına emanet edilecek sağlıklı, bakımlı ormanlar olduğunu vurgulayarak, dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durdu. Şube Müdürlükleri ile İşletme Müdürlükleri ve İşletme Şeflikleri arasındaki doğru koordinasyonun başarıda çok önemli olduğunu belirten Müdür Dündar, çalışmaları için tüm İşletme Müdürlerine teşekkür etti.

Kütahya Ilıca Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İşletme Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Çiğdem Kavcin, Makine İkmal Şube Müdürü Ferhat Çam, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Etüd Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak ve Sabuncupınar Orman İşletme Şefi Mehmet Harun Yapı katıldı.