Bölge Müdürü Dündar, köy muhtarları ile bir araya geldi

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya Merkez ve Altıntaş ilçesinde köy muhtarları ile bir araya geldi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonundaki toplantıda konuşan Bölge Müdürü Birol Dündar, bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan ormancılık çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, istek ve önerileri dinledi. Geçimini ormancılık ile sağlayan üretim işçilerinin çalışmalarının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Dündar, orman köylüsünün yakacak ihtiyacının hazırlanarak, karşılanmasını istedi.

Toplantıda, üretim çalışmaları ile ilgili olarak kesim postalarının oluşturulması, Kütahya’da yapılacak üretimlerin yörede yaşayan insanlar tarafından yaptırılmasının orman köylülerini kalkındırmada büyük önem taşıdığı üzerinde duruldu.

Toplantı muhtarların talep, öneri ve isteklerini belirtmeleri ile son buldu.

Muhtarlar toplantısına, Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Kütahya Merkez İşletme Müdürü A. Rıza Erdem, köy muhtarları ve kesimciler katıldı.