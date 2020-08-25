’’Bölge ekonomisi için büyük kazanç sağlayacak yatırımlar yapılıyor’’
BÖLGE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ SAĞLAYACAK YATIRIMLAR YAPILIYOR
Kütahya’nın Emet ilçesini ziyaret eden AK Parti Kütahya Milletvekili ve TBMM Divan Katibi İshak Gazel, yapılan turizm yatırımlarını yerinde inceledi.
Gazel, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve bereberindeki heyet ile yaptığı incelemelerden sonra yaptığı açıklamada, ’’Kütahyamızın eşsiz güzelliklerinden Emet Tahtalı göleti ve Eğrigöz İkitaş kanyonunu ziyaret ederek bu bölgelerde yapımı devam eden bungalov evleri ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Daha önce Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonunda uygulamaya geçirilen tesislerin bir devamı, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde yapılıyor. Bungalov evler, restaurant ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Tahtalı Göleti ve mesire yeri daha da cazip hale gelecek ve ilçe ekonomisine, turizmine büyük kazanç sağlayacaktır. Başta Kaymakamlık olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25