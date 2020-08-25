’’Bölge ekonomisi için büyük kazanç sağlayacak yatırımlar yapılıyor’’

Kütahya’nın Emet ilçesini ziyaret eden AK Parti Kütahya Milletvekili ve TBMM Divan Katibi İshak Gazel, yapılan turizm yatırımlarını yerinde inceledi.

Gazel, AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve bereberindeki heyet ile yaptığı incelemelerden sonra yaptığı açıklamada, ’’Kütahyamızın eşsiz güzelliklerinden Emet Tahtalı göleti ve Eğrigöz İkitaş kanyonunu ziyaret ederek bu bölgelerde yapımı devam eden bungalov evleri ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Daha önce Eğrigöz Köyü İki Taş Kanyonunda uygulamaya geçirilen tesislerin bir devamı, daha kapsamlı ve özellikli olarak Yenice Köyü Tahtalı Mevkiinde yapılıyor. Bungalov evler, restaurant ve piknik alanlarında düzenlemeler tamamlandığında, Tahtalı Göleti ve mesire yeri daha da cazip hale gelecek ve ilçe ekonomisine, turizmine büyük kazanç sağlayacaktır. Başta Kaymakamlık olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyoruz’’ dedi.