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Bireysel sulamada başvuru süresi uzatıldı

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ’Bireysel sulama sistemi başvuru’ süresinin uzatıldığını duyurdu.

KÜTAHYA 28.02.2023, 10:55
Bireysel sulamada başvuru süresi uzatıldı

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ’Bireysel sulama sistemi başvuru’ süresinin uzatıldığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde, ’Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliğ’ çerçevesinde yapılacak başvurular; 17 Mart 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna İlişkin olarak uygulama rehberi Bakanlığımız Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayınlanmıştır.Proje başvurusu yapacak yatırımcılarımıza duyurulur" denildi.

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