Bir yılda 52 bin saatlik bağlantı

Kütahya’da, ’Akıllı şehir uygulamaları’ kapsamında şehrin farklı noktalarına noktasına konuşlandırılan 24 Wi-Fi istasyonları ile 2021 yılında ücretsiz olarak 20 bin cihazdan 52 bin saatlik bağlantı sağlandı.

18 tanesi kırsal mahallelerde olmak üzere toplamda 24 adet konuşlandırılan ücretsiz Wi-Fi istasyonları ile akıllı şehir uygulamalarına önemli bir projeyi daha hayata geçirdik.

2021 yılında sadece kırsal mahallelerimizde yer alan 18 Wi-Fi istasyonlarımızdan son üç ayda 12 bin cihaz bağlantısı sağlandı. Yine kırsal mahallelerimizde 32 bin saatlik bağlantı ile 6 Terabayt (TB)’lık veri kullanımı gerçekleşti.

Toplamda 24 Wi-Fi istasyonlarımızdan bir yılda 20 bin cihazdan 52 bin saatlik bağlantı sağladı. Toplamda ise 13 TB’lik veri kullanımı gerçekleştirildi.