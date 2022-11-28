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Bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

KÜTAHYA 28.11.2022, 10:00
Bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince Servi Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında durumundan şüphelenerek durdurulan E.D. (38) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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