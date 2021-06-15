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Bir günde bin 150 doz aşı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Sağlık Müdürlüğü, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi ve Aile Hekimleri tarafından, bir günde bin 150 doz Kornavirüs (Covid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 15.06.2021, 09:50
Bir günde bin 150 doz aşı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Sağlık Müdürlüğü, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi ve Aile Hekimleri tarafından, bir günde bin 150 doz Kornavirüs (Covid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, ilçe genelinde bir günde yapılan bin 150 doz aşı uygulamasıyla, en yüksek rakama ulaşıldığını belirtti.

Başkan Kulat, “İlçemizde bu güne kadar 45 bin doz aşı uygulaması yapıldı. Böylelikle hedef kitlemizin yüzde 62’sini aşılamış olduk. Bu başarıda emeği olan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Aşı sırası gelen hemşerilerimize, en yakın sağlık birimlerine giderek aşı olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
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