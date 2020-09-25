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Bir günde 4 köyü ziyaret etti
YENİ KAYMAKAM BİR GÜNDE 4 KÖY ZİYARET ETTİ
KÜTAHYA 25.09.2020, 11:02
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Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, göreve geldikten sonra ilk köy ziyaretlerini gerçekleştirdi.
Kaymakam İrdelp, ilçeye bağlı Çayırbaşı, Eymir, Gecek ve Yalnızsaray köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerde köylerde yürütülen hizmetler ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve muhtarlardan bilgi alan Kaymakam İrdelp, ’’Köylerimizin sorunları her zaman önceliğimiz olacaktır. Ziyaret ettiğimiz köylerde, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızdan istek ve teleplerini aldık’’ dedi.
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